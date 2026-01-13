楽天・西口直人投手（２９）が１３日、沖縄県内で自主トレを行った。１３日までにオンラインで取材対応。先発挑戦を視野に練習に励んでいる右腕は「２０２６年シーズンは、先発としてチームを引っ張っていけるピッチャーになっていきたい」と意気込みを口にした。昨季は飛躍のシーズンだった。リリーフとして５２試合に登板し、３勝１敗１セーブ３１ホールド、防御率１・０７をマーク。５０回２／３を投げて７０奪三振、奪三振