楽天・西口直人投手（２９）が１３日、沖縄県内で自主トレを行った。この日までにオンラインで取材対応。小郷や柴田らと練習を行っている右腕は「股関節の柔軟性と、フォームの再現性を意識している。股関節、胸郭の動きを上げていくことを目標にやってます」とオフのテーマを明かした。昨季は飛躍のシーズンだった。チーム新記録となる開幕から２６試合連続無失点。その後も奮闘を続け、５２試合に登板し、３勝１敗１セーブ３