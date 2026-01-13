ＧＡＴＥ株式会社は１３日、元スピードスケート女子の岡崎朋美さんとマネジメント契約を締結したことを発表した。岡崎さんは。１９９４年リレハンメル大会から２０１０年バンクーバー大会まで、冬季五輪に５大会連続出場。９８年長野五輪では５００メートルで日本女子短距離初となる銅メダルを獲得した。現在は母としての顔も持ちながら、メディア出演、講演活動、スケート教室を通じた後進の育成など、多岐にわたるジャンルで