日産自動車野球部は１３日、２６年度の新加入選手３名を発表した。同部は昨季、１６年ぶりに活動を再開。所属する２２選手に加えて３名が新たに加わり、総勢２５選手で都市対抗野球大会、日本選手権大会の出場を目指していく。新加入選手は以下の３名。【投手】▽白根羽琉（しらねはる）右投右打千葉経済大学▽堀川怜央（ほりかわれお）右投右打北海学園大学【捕手】▽笠井陽介（かさいようすけ）右