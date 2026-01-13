重慶市にあるフリーマーケット「董家渓跳蚤市場」の週末市に「掘り出し物」を探しに訪れた大勢の若者。（資料写真、重慶＝新華社記者／李暁婷）【新華社北京1月13日】中国の中古市場規模がここ数年、拡大し続けている。商務部が発表した最新統計によると、2024年の国内中古品取引額は1兆6900億元（1元＝約23円）と前年比で28％増加し、直近6年間の平均複合成長率は12％だった。24年12月、商務部など5部門が中古品流通試