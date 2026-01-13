元AKB48でタレントの峯岸みなみ（33）が12日深夜放送のテレビ朝日系「キョコロヒー」（月曜深夜0・15）にゲスト出演。自身のキャラに反した行動をしてしまった過去について語った。自分のキャラに反した行動をしたことがあるかと問われ「私なんか結構イジっても良さそうな…。イジっても明るく“やめてくださいよー！”とか言えるタイプなイメージがあるかなと思うんですけれど、イジられの代名詞に坊主っていうのを持っている