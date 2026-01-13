1999年の桜花賞を制したプリモディーネ（父アフリート、母の父マルゼンスキー）が7日に北海道日高町のサンシャイン牧場で死んでいたことが分かった。30歳だった。ジャパンスタッドブックインターナショナルが13日、公式X（旧ツイッター）で発表した。プリモディーネは98年にデビュー。福永祐一騎手（現調教師）とのコンビで挑んだ翌年の桜花賞を勝ち、鞍上にとってもG1初制覇となった。