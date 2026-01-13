受験生の痴漢被害を防ごうと東武東上線池袋駅でチラシを配る警視庁の警察官ら＝13日午前今月実施の大学入学共通テスト期間を前に、受験生の痴漢被害を防ごうと警視庁や鉄道事業者が13日、東武東上線池袋駅で啓発活動を行った。周囲に助けを求める機能を持つ警視庁防犯アプリ「デジポリス」を紹介するチラシを配布。駅のホームでは警察官が警戒に当たった。警視庁によると、交流サイト（SNS）では過去に、試験に向かう受験生を