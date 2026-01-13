連休明け13日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（381回債、表面利率2.1％）の利回りが上昇し、終値利回りは前週末より0.070％高い2.160％となった。1999年2月以来、26年11カ月ぶりの高水準となった。高市早苗首相が23日召集予定の通常国会冒頭で衆院を解散する意向を固め、衆院選で政権与党が議席を増やすとの見方が広がった。首相の掲げる積極財政による国債の増発で財政状況が悪化するとの懸念が市場で強まり、