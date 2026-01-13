神戸市役所で記者会見する佐藤悦子さん。手前は母正子さんの写真＝13日午後阪神大震災から31年となる17日に神戸市が開く追悼の集いで、遺族代表の言葉を述べる兵庫県加古川市の介護士佐藤悦子さん（62）が13日、神戸市役所で記者会見した。母が行方不明となり、見つからないまま過ごした31年を振り返り「亡くなった方とは別に、母のような人がいることも知ってもらいたい」と語った。1995年1月17日、母正子さん＝当時（65）＝