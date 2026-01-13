ピアニスト清塚信也（43）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ストリートピアノで演奏したことを話した。MCの神田愛花（45）が清塚の印象を「ストリートピアノを弾いている人を、こっそり見ているっぽい」と話した。清塚は実際に見ているという。「見てるしね、あそこの左手、もうちょっとだな、とか思いながら」そして「うれしいですね。ああいうのね」と話した。神田が「ご自身が弾いて、海外と