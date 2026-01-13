上越市で雪下ろし中の男性が屋根から転落し、その後、死亡する事故がありました。死亡したのは上越市中郷区に住む男性（76）です。警察や消防などによりますと1月9日、自宅の車庫前で倒れている男性を家族が発見し、その声を聞いた通行人から「雪下ろし中に屋根から落下した」と消防に119番通報がありました。転落した男性は、発見当時、意識・呼吸があったものの、頭部からの出血があったため、上越市内の病院に搬送され治療を受