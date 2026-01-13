秋田地方気象台は「暴風雪と高波および雷に関する秋田県気象情報」を午後4時31分に発表しました。沿岸では雪を伴った西よりの暴風となり、海上では大しけとなっています。14日明け方にかけて暴風雪に、14日夕方にかけて高波に警戒してください。また、県内では、13日夜遅くにかけて竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。＜概況＞13日は低気圧が急速に発達しながら北海道付近からオホーツク海へ進み、寒冷