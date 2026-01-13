13日朝早く、愛知県あま市の交差点で軽自動車同士が衝突し、車を運転していた男性ら2人が意識不明の重体です。警察によりますと、あま市篠田八反田の信号交差点で13日午前5時過ぎ、東から走ってきた軽自動車と北から走ってきた別の軽自動車が衝突しました。この事故で、東から来た軽自動車を運転していた20代位の男性と、助手席にいた20代くらいの男性が意識不明の重体です。別の軽自動車を運転していた60代くらいの男性に