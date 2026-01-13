ロエベは、銀座・中央通りとみゆき通りが交差するこの街でもっとも象徴的な場所に、「カサロエベ銀座」をオープンしました。日本最大、世界で二番目の規模となる本店舗は、4フロア・965平方メートルにわたる空間に、ウィメンズおよびメンズのウエアをはじめ、バッグ、シューズ、ジュエリー、アイウエア、ソフトアクセサリー、フレグランス、ホームセンツ、キャンドル、革小物までをフルラインアップで展開します。photo by ©F