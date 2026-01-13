ヤンキースとベリンジャーの間には大きな溝があるようだ(C)Getty ImagesFAとなって去就が注目されているコディ・ベリンジャーとヤンキースが、契約年数で双方が一致できないため、交渉がまとまらない模様だ。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る米メディア『ClutchPoints』は「複数の報道によると、ヤンキースとベリンジャーは依然として活発な交渉を続けている。しかし、両者は契約期間とい