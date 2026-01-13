巨人の新人合同自主トレが１３日、ジャイアンツタウンスタジアムでスタートした。ドラフト１位の即戦力左腕・竹丸和幸投手（２３＝鷺宮製作所）は育成ドラフト１位左腕・冨重英二郎とキャッチボール。ゆったりしたフォームから力強い球を投げ込んだ。この日は１、２、３軍の全首脳陣が集合して視察。多くの報道陣、ファンの視線も浴びる中でも、動じず丁寧に腕を振った。「いよいよ始まったなという感じです。キャンプに向