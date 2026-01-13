◆大相撲初場所３日目（１３日、東京・両国国技館）西前頭１３枚目・友風（中村）が西１５枚目・朝紅龍（高砂）に押し出され１勝２敗となった。迷いがあった。昨年の秋場所では立ち合いの変化で負けている。「何をしてくるかわからない」という意識の中で真っ直ぐに懐に入られてしまった。土俵際、頭を押さえてはたき込みにいったが、圧力に負けてしまった。「いろいろ考えてしまった。立ち合いの変化で負けたこともあります