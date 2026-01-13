ヤクルト・中村悠平捕手（３５）が１３日、愛媛・松山市で自主トレを公開。３月のＷＢＣへ向けて「前回大会を生かしながら力になれればいい」と２大会連続出場へ意欲をみせた。イメージするのは３月のＷＢＣでの自身の雄姿だ。前回大会は優勝の瞬間、マウンドで大谷と抱き合って喜んだ。「自分の中でも財産になっている。もう一度選ばれるのであれば立ち位置が上の方になるのでグラウンドの外でもチームをまとめられたら」。練