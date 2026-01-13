吉本新喜劇の宇都宮まき（44）が12日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・アキナの山名文和（45）、“さくちゃん”こと長男（3）、“きっちゃん”こと次男（2）との“顔出し”親子4ショットを披露した。【写真】「優勝家族」宇都宮まき＆アキナ山名夫妻のほほ笑ましい“顔出し”家族ショット宇都宮はハートに猿の絵文字と「#今宮戎」のコメントとともに、自身の肩には可愛らしい猿が乗っている、ほほ笑ましい1枚