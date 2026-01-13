＜大相撲初場所＞◇三日目◇13日◇東京・両国国技館【映像】横綱に最接近した「個性派俳優」横綱・大の里（二所ノ関）が威風堂々とした横綱土俵入りを披露した際、そのすぐ傍らに鎮座する“個性派俳優”の姿を中継カメラがとらえた。西の花道脇に鎮座するひときわ目立つ存在感に「本日もスターが居る」「べらぼうの時と同じような表情」「シブいわ〜」など驚きの反響が相次いでいる。幕内の取組を前に、西の花道から拍子木の音