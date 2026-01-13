北陸、近畿地方を活動地域とする日本のプロ野球独立リーグの日本海は１３日、岐阜球団が新たに発足・設立に向け、始動することを承認したと発表した。１月中に記者会見を岐阜県内で行い、１０月上旬の加盟審査を予定している。現在は富山、石川、滋賀の３球団が同リーグに所属。岐阜が誕生すれば、リーグ戦も活性化しそうだ。飯田祥多氏、伊藤研二氏が共同代表を務め、坂口輝光氏が球団プロデューサーを担う。