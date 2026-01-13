日本ゴルフ協会（JGA）は13日、2026年度JOC認定オリンピック強化指定選手を発表した。28年ロサンゼルス五輪の日本代表としてメダル獲得が期待できる選手を日本オリンピック委員会（JOC）に登録。2024年パリ五輪に出場した中島啓太、山下美夢有ら男女各8人の計16人が選ばれた。選出基準は日本国籍を有し、男子は昨年12月7日、女子は同月1日の世界ランクで申請のあった上位8人。パリ五輪銅メダリストで男子最上位の松山英樹は申