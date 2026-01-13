テレビ朝日の荒井理咲子アナウンサーが１３日までに自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを公開した。荒井アナはインスタグラムに「成人の日・おめでとうございます」と祝福のコメントをつづり、パープルの長袖シャツ×紺のロングパンツというコーデに身を包んだ全身ショットをアップ。スラリとした長い脚や細身のシルエットがよく映えるデザインとなっている。この投稿にファンからは「りぃたんかわいいっ！」「理咲子さん綺