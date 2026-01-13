伯方塩業とDM三井製糖は1月11日より、「適塩適糖キャンペーン2026」を開催する。「適塩適糖キャンペーン2026」同キャンペーンは、公式SNSを通じて、暮らしを楽しくするようなオリジナルアイテムと商品のプレゼントやコミュニケーションを展開する企画として2022年より実施している。1月11日〜25日の期間は、Instagramキャンペーンを開催。両社のInstagram公式アカウントをフォローのもと、指定の投稿をした人の中から抽選で40人に