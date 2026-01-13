さくらインターネットは1月13日、コンテナ型GPUクラウドサービス「高火力 DOK」において「NVIDIA H100 GPU」を1タスク内で8枚同時に利用できる新プラン「NVIDIA H100 8GPU 専有プラン(β版)」の提供を開始した。○新プランの概要近年、LLM(大規模言語モデル)や画像生成モデルなどの進展に伴い、モデル学習および推論に必要となる計算資源は多様化し、複数のGPUを組み合わせた処理や、大規模な一時領域を確保できる環境へのニーズが