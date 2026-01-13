メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県山県市で、今が旬のネギを使った新しいメニューが登場、驚きのボリュームです。 皿からはみ出るほどのネギ。長さ約30センチのネギの天ぷらが3本。さらに、ねぎを使った炒め物や丼ぶりも。 岐阜県山県市で地元の野菜の販売や、グルメを提供している「山県ばすけっと」で1月5日から登場した、その名も「ドサ丼」。 ネギをたっぷりと使用し、その総重量は約1kg。 「農家