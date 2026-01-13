養鶏場に運ぶ消石灰岡山県提供 高病原性鳥インフルエンザのまん延防止のため、岡山県の伊原木知事が県内全ての養鶏場に緊急消毒を命じました。これを受けて岡山県は13日、消毒用の消石灰の配送を始めました。 伊原木知事は県内170農場の牧場主に対し、1月13日から2月12日まで鶏舎周辺や農場の外縁部に消石灰を散布するよう命じました。 津山市の農場で発生した鳥インフルについて岡山県は1月10日、農場の半径3km&