立憲民主党の安住淳幹事長は13日の記者会見で、衆院選公約を巡り、公明党との共通政策の設定に意欲を示した。「考えが非常に近い。さまざまな分野を突き合わせ、中道勢力として魅力ある選挙公約に結び付けるよう努力する」と述べた。