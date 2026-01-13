高市首相と韓国の李在明大統領が奈良市で共同記者発表を行い、「シャトル外交」を継続していくことで一致した。李大統領の来日は去年8月以来で、去年10月にはAPEC（アジア太平洋経済協力会議）首脳会議出席のため高市首相が韓国を訪れ李大統領と首脳会談を行うなど、このところ日韓首脳が交互に訪問する「シャトル外交」は安定して続いている。次回は高市首相が韓国を訪問することになる。13日午前に来日した李大統領は、昼過ぎに