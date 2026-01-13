キャスター辛坊治郎氏（69）が、13日放送のニッポン放送「辛坊治郎ズームそこまで言うか！」（月〜木曜午後3時半）に生出演。テレビ朝日系「ニュースステーションキャスターなどを務めた久米宏（くめ・ひろし）さんが今月1日、肺がんのため81歳で亡くなったことについて語った。番組で訃報を伝えると辛坊氏は「そりゃあ、私も年を取るわけだ、と思いましたね。久米さんが亡くなられて、お年は？81歳。久米さん81になっていたんだ