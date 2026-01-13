牛丼チェーン「すき家」から、もはや牛丼屋の枠を超えた豪華すぎる海鮮メニューが今年も登場。新商品「いくらまぐろたたき丼」を1月20日より販売すると発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「いくらまぐろたたき丼」は、その名の通り濃厚な旨みのいくらと、ふんわりまろやかなまぐろたたきを一度に味わえる欲張りな一品。プチプチと弾けるいくらの食感と、口の中でとろけるまぐろの脂が、国産米100％