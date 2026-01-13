JR西日本によりますと、山陽本線の瀬戸駅付近で竹が倒れ掛かっているのが見つかったため、山陽本線の一部列車（岡山方面行き）に遅れがでているということです。（午後4時25分現在） 【影響線区】山陽本線瀬戸～岡山まで一部列車に遅れ JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。