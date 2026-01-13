»õÊÂ¤Ó¤â¿°¤Î·Á¤â°ì½ï!?¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åÏÂ¹á¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢10ºÐÄ¹½÷¤È¤Î?¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö#Ä¹½÷¤È¥Ç¡¼¥È¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËMrs.GREEN APPLE¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£Âç¤­¤Ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò»ý¤Á¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£2¿Í¤Çµ×¡¹¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Öµ¢¤ê¤Ë2¿Í¤Ç¤´ÈÓ²¼¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ì¼¤È¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê2¿Í¤Î»þ´Ö¤ò´®Ç½¤¤¤Ã