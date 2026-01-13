人気コンテンツ『ポケットモンスター』初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』（よみうりランド内で2月5日にオープン）の内部写真が、公式Xにて公開された。イーブイたちのメリーゴーランドなどを見ることができる。【写真】ブイズ集合！イーブイのメリーゴーランド『ポケパーク カントー』内部紹介公式Xでは「ブイブイヴォヤージュは、イーブイたちのメリーゴーランド。ギャロップやポニータ、イーブイたちとともに、風船