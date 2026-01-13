私立高知高（高知市）野球部のコーチが、夜間、無断で寮を出てコンビニに行った部員に対し「殺すぞ」などと怒鳴りつける不適切な指導をしたとして、学校側が保護者に謝罪したことが13日、分かった。同校によると2024年10月、野球部の30代男性コーチが、夜の点呼後、コンビニに行くため無断外出した部員3人を「殺すぞ」「アホ」などと大声で叱責した。この様子を撮影した動画が最近になって交流サイト（SNS）で拡散し、問題が