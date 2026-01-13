内閣府が入る庁舎＝東京都千代田区内閣府が13日発表した昨年12月の景気ウオッチャー調査（街角景気）は、足元の景気実感を示す現状判断指数（季節調整値）が前月比0.1ポイント低下の48.6となった。物価高による購買意欲の減少などを背景に、2カ月連続で悪化した。2、3カ月先の見通しを示す先行き判断指数は50.5となり、前月から0.2ポイント上昇。景気の好不調を判断する目安となる50を3カ月連続で上回った。「物価高の影響が