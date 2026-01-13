ローソンは1月13日より、「ご当地！中国・四国うまいもん祭」を、中国・四国地区のローソン店舗で開催する。からあげクンいろり山賊監修山賊味ローソンでは、「ご当地!うまいもん祭」と題し、地元の名店や食材とコラボした商品などを、北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売する。中国・四国地区のローソン店舗では8品を販売する。「からあげクンいろり山賊監修山賊味」(298円)