ローソンは1月13日より、「ご当地！東海・北陸うまいもん祭」を、東海・北陸地区のローソン店舗で開催する。からあげクン味仙名古屋駅店監修台湾ミンチ味ローソンでは、「ご当地!うまいもん祭」と題し、地元の名店や食材とコラボした商品などを、北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売する。東海・北陸地区のローソンでは8品を販売する。「からあげクン味仙名古屋駅店監修台湾ミ