洞不全症候群、パーキンソン病と診断され、昨年１２月に復帰会見を行った歌手の美川憲一が、若かりし頃の写真を公開し反響を呼んでいる。１３日にインスタグラムで「ど〜も〜美川よ〜ゆっくり休み過ぎたわ〜笑」と書き始めた美川。「遅くなったけど、新成人の皆様おめでとうございます。若いパワーでたくさんチャレンジして下さい美川も若い時は、全力だったわ〜」とつづり、海辺をダッシュしている若かりし頃の写真を添え