トヨタ自動車が、6年連続で年間の世界販売台数トップが確実となりました。ドイツのフォルクスワーゲンは12日、2025年のグループ全体の世界販売台数が、前の年と比べ0.5％減り898万3900台だったと発表しました。欧州でEV販売が回復した一方、中国で現地メーカーとの競争が激化したことや、北米でもトランプ関税が打撃となり、販売台数が減少しました。一方、トヨタ自動車のグループ全体での