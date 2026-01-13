全日本高校女子サッカー選手権。神村学園の女子サッカー部は、2年連続の準優勝を果たしました。13日、選手たちが鹿児島に戻り、在校生らが出迎えました。 神村学園は、おととい11日に兵庫県で開催された全日本高校女子サッカー選手権で、2年連続で準優勝を果たしました。 いちき串木野市にある神村学園では、13日、鹿児島に帰ってきた選手たちを在校生や学校関係者およそ200人が出迎えました。 セレモニ}