バドミントン全国ベスト8原田すみれさん（12） 高松市にバドミントンに熱中している小学生の女の子がいます。2025年の全国大会ではベスト8まで勝ち進みました。 将来有望な選手を強化育成する日本バドミントン協会のU13ジュニアナショナルチームに選ばれた、高松市の太田南小学校の6年生・原田すみれさん（12）。 普段は高松市の香川バドミントンスクールで週5日練習しています。 すみれさんは20