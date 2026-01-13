今日13日は暖かな空気が流れ込んだため、太平洋側を中心に気温が上がりました。東京都心では午後3時までの時点で最高気温は16.1℃。朝は0℃台まで冷え込んだ一方で、昼間はコート無しでも過ごせるくらいの暖かさとなりました。また東京都心で、1月に日較差が15℃以上となるのは、36年ぶりの珍しいことです。そしてこの先は、1日の寒暖差だけでなく、日ごとの気温の変化が大きくなりそうです。体調管理にご注意ください。今日13日は