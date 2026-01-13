１３日の東京株式市場は主力株を中心にリスク選好の流れとなり、日経平均株価は大幅続伸。史上最高値を大きく更新した。 大引けの日経平均株価は前営業日比１６０９円２７銭高の５万３５４９円１６銭と大幅続伸。プライム市場の売買高概算は２７億３８７９万株、売買代金概算は７兆７５６２億円。値上がり銘柄数は１０６３、対して値下がり銘柄数は４８６、変わらずは５５銘柄だった。 きょうの東京市場は、高市早苗首