メインシナリオ…高値圏でのもみ合いから一段高となっている。5日線やボリンジャーバンド＋１σに支持されて、上昇基調で推移するとみられる。その場合は、2008年7月31日の高値214.60が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、215円の節目、2008年7月23日の高値215.88、2008年1月8日の高値217.34などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の212.20、21日線の210.91、1月8日の安値210.31、