メインシナリオ・・・9日以降、昨年来高値を更新しており、上値探り再開となっている。きょう、2024年7月17日以来の高値水準となる8.875円まで一時上昇しており、2024年7月12日の高値8.990円や9.000円の節目が目先の上値目標として意識されている。9.000円の節目を上抜くようなら、2024年7月10日の高値9.093円を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の基準線の8.690円を下抜き、昨年12月30日の安値8.663円