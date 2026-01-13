「何を度外視しても柔術の練習」俳優の玉木宏（45）が主演するドラマ「プロフェッショナル保険調査員・天音蓮」（フジテレビ系・木曜午後10時）が1月8日にスタートした。保険金絡みの事件や事故を調べる調査会社を舞台に、真相解明のためなら手段を選ばないコンプラ度外視の保険調査員・天音蓮（玉木）が、仲間とともに保険金詐欺疑惑案件の真相を追う姿を描く。【貴重なシーン】超有名俳優たちを直接指導！岡田准一の“アク