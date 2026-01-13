無人輸送機「天馬１０００」。（資料写真、榆林＝新華社配信）【新華社北京1月13日】中国兵器工業集団は11日、傘下の西安愛生技術集団が開発した無人輸送機「天馬1000」が同日、初の飛行試験に成功したと発表した。１１日、初の飛行試験を完了した無人輸送機「天馬１０００」。（榆林＝新華社配信）同機は物流・輸送、緊急救援、物資配送など複数の機能を備える。最大飛行高度は8千メートル、離着陸の滑走距離は20