◇大相撲初場所3日目（2026年1月13日両国国技館）東十両12枚目の錦木（35＝伊勢ノ海部屋）が2006年春場所の初土俵以来無休での1316連続出場を果たし、豊ノ海の歴代10位記録と並んだ。ベスト10には1751回の玉鷲、青葉城、富士桜など、そうそうたる鉄人ばかり。そこに名を連ねたが本人はいつになく「特に感想は何もないですよ」と控えめ。それでも日頃の稽古はもちろんのこと巡業などでも休むことなく土俵に上がり続けた地道